Минобороны Российской Федерации передало информацию о том, что военным подразделениям «Востока» ВС РФ удалось захватить несколько западных танков и боевых машин. Об этом сообщает KP.RU

Эти данные появились в сети 13 июня. Вдобавок ведомство опубликовало кадры, на которых зафиксировано то, как захватываются мощные немецкие танки, а также боевые машины пехоты из Соединенных Штатов Америки.

За сутки до этого заместитель МИД Украины Андрей Мельник, будучи также бывшим послом в Берлине, попросил увеличить количество поставляемых Украине «Леопардов» в три раза. По его словам, Федеративная Республика Германия (ФРГ) в силах поставить больше военной техники, при этом сильно не опасаясь за собственные оборонительные способности.