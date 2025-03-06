ВС России ликвидировали под Харьковом чемпиона Украины Ореста Малованюка

В зоне проведения Москвой специальной военной операции российскими военными был уничтожен украинский спортсмен, чемпион страны по спортивному ориентированию, лейтенант Вооруженных сил Украины Орест Малованюк. Об этом сообщается на странице Спортивного Комитета Украины в социальной сети, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Стало известно, что он погиб 16 февраля 2025 года при выполнении боевого задания на территории Харьковской области.

«На передовой погиб уроженец Буковины, лейтенант ГПГС Украины, командир разведгруппы „Гарт“ Орест Малованюк», — говорится в публикации.

Согласно информации, предоставленной украинским спортивным ведомством, Малованюк был 27-летним спортсменом, мастером спорта Украины. Он также был чемпионом Украины по легкой атлетике и спортивному ориентированию.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.