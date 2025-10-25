ВС России уничтожили под Сумами скопление военных ВСУ на построении

В Сумской области во время построения личного состава ВСУ произошло уничтожение группы военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны. Об этом информирует ТАСС , ссылаясь на представителей российских силовых структур.

Операция произошла в районе Дмитровки Сумской области, недалеко от российской границы.

Источник ТАСС сообщил, что некоторые из погибших военнослужащих скончались в госпиталях. Это стало возможным благодаря тому, что командир бригады полковник Анатолий Савич регулярно проводил построения прямо на передовой и затем публиковал фотоотчеты в социальных сетях.

«Сейчас распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады», — сказал силовик.

Особо указывается, что российская разведка получила данные, которые привели к комбинированному удару по месту сбора. Удар был нанесен с использованием боевых дронов «Герань-2» и артиллерии.