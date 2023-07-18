Как пишет KP.RU , украинские военные попытались атаковать два направления. Однако их попытки успешно удалось пресечь.

Стало известно о еще одном успехе российских войск. Согласно информации, которой поделилась пресс-служба Минобороны РФ, они уничтожили в сумме более 200 противников со стороны Вооруженных сил Украины.

Ведомство не могло не отметить тот факт, что на каждом из двух направлений удалось пресечь по три попытки атаки подразделений, принадлежащих Украине. Из-за этого противник потерпел поражение и понес сокрушительные потери как в живой силе, так и в военной технике.

До этого сообщалось, что хранилища топлива Вооруженных сил Украины были так же уничтожены российскими подразделениями.