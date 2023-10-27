Все больше клиник Серпухова вовлекаются в проект «Перезагрузка»

Вот уже не первый год в Подмосковье реализуется программа перезагрузки поликлиник. Их приводят к единому стандарту и делают максимально удобными для пациентов.

В городском округе Серпухов на новые рельсы встали уже несколько учреждений. Об этом в своем телеграм-канале сообщили глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Работы по обновлению прошли в Серпуховской стоматологической поликлинике № 2 и детском поликлиническом отделении № 1. В стадии завершения — Серпуховская стоматологическая поликлиника.

Напомним, в рамках проекта в поликлиниках исполняют интерьер в едином стиле. На первых этажах располагаются наиболее востребованные у пациентов кабинеты для исследований и приема врачей. Везде есть удобные места для ожидания и кулеры, а также розетки с USB-разъемами, столики, телевизоры.

Удобнее стало и с точки зрения функционала. Внутри появились инфоматы и электронное табло с расписанием врачей.

А в отделениях стоматологической поликлиники № 2 полностью обновили материально-техническую базу. К услугам пациентов теперь самое современное оборудование, в том числе визиограф, стоматологические установки.