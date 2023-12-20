Все больше стран-экспортеров идут в обход антироссийских санкций

ЕС обязал страны союза отказаться от реэкпорта в Россию. Речь в первую очередь про продукты и технологии двойного назначения.

С 20 марта 2024 года страны ЕС будут обязаны прописывать в документах согласие на запрет реэкспорта в РФ. Однако пока многие товары все же попадают в Россию, несмотря на действие других торговых ограничений. Оказалось, что поставщики просто находят схемы обхода.

Экономист Владимир Оленченко не удивился такой практике в торговле. Он объяснил, что без обхода санкций проблемы начнутся у самих стран-экспортеров. По его словам, рынок давно готовился к таким изменениям. Комментарий специалиста передает RuNews24.ru.

«Те страны, кому это адресовалось – это постсоветские республики, через них закупаются товары и потом перепродаются в Россию. Этим занимаются в том числе страны Прибалтики, Турция, поэтому здесь надо конкретно посмотреть, что и из какой страны к нам поступает, и в чем может выразиться проблема», — объяснил старший научный сотрудник ЦЕИИ мировой экономики.

Как считает Оленченко, страны Евросоюза хотят сохранить за собой российский рынок, несмотря на постоянно обновляющиеся ограничения.

В новом пакете санкций против РФ уточняется, что нельзя будет поставлять микросхемы, видеопереговорные устройства, подшипники, диоды, и многое другое.