«Все будет хорошо»: жители Киева станцевали под песню Сердючки после включения света в городе

После долгого перерыва в одном из столичных жилых комплексов снова появилось электричество. Радостные жители, не сдерживая эмоций, устроили спонтанное празднование прямо во дворе своего дома, как передает канал «Труха Киев».

Чтобы отпраздновать возвращение привычного комфорта, киевляне вышли на улицу, скинули верхнюю одежду и завели импровизированную танцевальную флеш-моб под оптимистичный хит. Их выбор пал на жизнеутверждающую песню «Все будет хорошо» в исполнении Андрея Данилко, которого публика знает как эстрадную артистку Верку Сердючку.

Короткое видео с народным ликованием быстро разошлось по сети. Авторы репортажа с юмором отметили энергию горожан: «Так можно и до выключения света к утру», — пошутили они в своем сообщении.

Ранее сообщалось о том, что жители Киева массово закупаются хлебом, опасаясь закрытия магазинов.