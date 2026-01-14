«Все было по плану». Техническое обслуживание в реанимации, где умерли новорожденные, проводилось регулярно

Согласно техническому заданию, в отделении реанимации и интенсивной терапии новокузнецкого роддома, где скончались младенцы, плановое техническое обслуживание жизненно важного медицинского оборудования должно было осуществляться с квартальной периодичностью. Данные содержатся в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Осенью 2024 года Новокузнецкая городская клиническая больница №1 имени Г.П. Курбатова заключила контракт на комплексное сервисное обслуживание аппаратуры в нескольких ключевых подразделениях родильного дома. Регламентные работы, запланированные на период с октября 2024 по ноябрь 2025 года, затрагивали в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Перечень оборудования, подлежавшего регулярному ТО, включал в себя восемь обычных и два специализированных инкубатора для интенсивной терапии, шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и один аппарат для высокочастотной вентиляции.

Кроме того, в списке значились комплекты для реанимации, системы подогрева для новорожденных, наркозно-дыхательная аппаратура и рентгеновский аппарат с автоматическим управлением. В технической документации отдельно указано, что на момент заключения контракта это оборудование не требовало ремонта или замены комплектующих, а нуждалось именно в плановом профилактическом обслуживании.

