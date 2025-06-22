«Все было в крови, прям мясо»: посетители «Тайгана» рассказали подробности нападения на Зубкова

Елена, посетительница «Тайгана», поделилась своими впечатлениями о первых мгновениях после нападения внезапно взбесившихся львов на Олега Зубкова. Ее рассказ был опубликован в Mash.

Как рассказала участница беседы в Телеграм-канале, сотрудники крымского сафари-парка самостоятельно доставили владельца в медицинское учреждение, не дожидаясь приезда бригады скорой помощи.

«Голова, конечности, туловище, черты лица — всё было залито кровью, словно превратилось в кусок мяса», — так описала случившееся свидетельница.

Видео нападения льва на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова публикует Телеграм-канал BAZA.

Эдгард Запашный, дрессировщик, рассказал, что Зубков находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что львы напали на Олега Зубкова, владельца известного крымского парка «Тайган», и нанесли ему серьёзные травмы. В результате нападения хищников Олег Зубков получил глубокие раны, которые привели к значительной потере крови и повреждению лёгких.