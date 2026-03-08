Все дело в крови: названо главное препятствие, по которой женщины не могут стать священниками

Иеромонах Феодорит разъяснил вероучительные основы, по которым женское священство невозможно в православной традиции. Ключевыми факторами названы боговоплощение в мужском образе и канонические правила, связанные с кровотечениями.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с «Абзацем» подробно остановился на причинах, по которым Русская православная церковь не допускает женщин к рукоположению в священный сан. Священнослужитель выделил два основополагающих аспекта, делающих это невозможным.

Первая причина, по словам отца Феодорита, носит вероучительный характер и связана с природой боговоплощения. Господь явился в мир в мужском обличии, что стало определяющим фактором для установления канонической нормы. Священник подчеркнул: если бы божественный замысел предполагал иное, Спаситель предстал бы перед людьми в женском образе, однако этого не случилось.

Вторым препятствием для женского священства выступает физиологический фактор. Иеромонах напомнил о строгом церковном правиле, согласно которому ни один человек с кровотечением не может находиться в алтаре или участвовать в богослужении. В храме приносится Бескровная жертва, поэтому любое пролитие крови недопустимо. Менструация, будучи процессом, который невозможно контролировать или предсказать с абсолютной точностью, создает непреодолимый канонический барьер.

Отец Феодорит уточнил, что это правило распространяется на всех без исключения, включая священников. Если во время проскомидии батюшка случайно порежет палец, он обязан немедленно покинуть алтарь и ожидать полного заживления раны, прежде чем вернуться к служению.