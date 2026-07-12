Все дело в прыжке: Роган объяснил, как Макгрегор сам разрушил возвращение в октагон

Мнение эксперта о неудачном маневре

Знаменитый комментатор Джо Роган в беседе с изданием MMA Fighting проанализировал момент, ставший роковым для Конора Макгрегора на турнире UFC 329. Роган охарактеризовал действие ирландца как крайне опрометчивое. По его словам, боец попытался провести сложный удар в прыжке, но допустил серьезную ошибку при выполнении маневра. Комментатор отметил, что в момент приземления нога Макгрегора подверглась критической нагрузке. Роган подчеркнул, что спортсмен выбрал наихудший вариант постановки стопы на настил, что и спровоцировало травму, сделавшую продолжение схватки невозможным.

Контекст и статистика бойцов

Напомним, что поединок был экстренно остановлен судейской бригадой уже в первой пятиминутке. Травма ноги лишила Макгрегора возможности продемонстрировать свои навыки в первом бою после пятилетнего перерыва. Для ирландца этот случай стал повторением тяжелого сценария 2021 года, когда в бою против Дастина Порье на турнире UFC 264 он также получил перелом ноги в стартовом раунде. В карьере 37-летнего бойца теперь значится 22 победы при 6 поражениях. Его соперник, Макс Холлоуэй, имеет в своем активе 27 выигранных встреч и 9 проигрышных, при этом история их противостояния началась еще в 2013 году, когда ирландец одержал победу единогласным решением судей.