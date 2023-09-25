Все детсады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола»

В новом учебном году все детские сады Московской области перешли на новый стандарт работы «Предшкола», который постепенно начали внедрять в 2021-м. Тема обсуждалась на традиционном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов. О работе дошкольных учреждений доложил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Он напомнил, что стандарт обеспечивает комфортный и бесшовный переход из детского сада к обучению. Для этого потребовалось единство образовательных программ, а также оборудования. При этом необходимости в дополнительных средствах нет.

«С нашими коллегами, начальниками управлений образования работаем плотно», — отметил Илья Бронштейн.

Министр добавил, что проект предполагает не только взаимодействие педагогов детских садов и школ, но и самих детей. В частности, школьники-шефы проводят мероприятия для воспитанников дошкольных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.