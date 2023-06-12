«Все должно быть в меру»: косметолог назвала рецепт загара без вреда для кожи

Косметолог Екатерина Джанкулова заявила, что девушкам летом можно загорать не бояться сжечь кожу лица. Однако к солнечным ваннам подходить аккуратно и пользоваться SPF кремами.

Россияне начали планировать летние отпуска и готовиться к предстоящему путешествию в теплые края. Представительницы прекрасного пола уже закупились купальниками и солнечными очками, ведь они не могут отказаться от такого удовольствия, как загар. Летнее время года идеально, чтобы получить бронзовый цвет кожи.

Однако многие девушки в то же время беспокоятся за состояние лица во время солнечных ванн: ультрафиолет очень плохо сказывается на здоровье кожи. В этом ключе Джанкулова посоветовала не отказываться от загара, но пользоваться защитными средствами.

«Безусловно, все должно быть в меру. Но запрещать себе загорать не стоит. Нужно просто помнить, что кожа стареет от ультрафиолета. Нужно наносить крем SPF 50+ или хотя бы SPF 30+», — сказала косметолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Джанкулова порекомендовала девушкам не находиться под прямыми лучами солнца в наиболее жаркое время суток, так как могут возникнуть и другие проблемы с кожей лица.

Ранее мы рассказывали, что делать девушкам, которые бояться выходить на улицу без макияжа в эпоху естественной красоты.