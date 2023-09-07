Все дома в составе жилого комплекса «Булатниково» достроили в Ленинском округе

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья выдали застройщику ООО «ЖК Булатниково» в Ленинском городском округе итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации на последние три четырехэтажных дома.

Отмечается, что после ввода данных домов в эксплуатацию права более ста тридцати пострадавших граждан будут восстановлены. Напоминаем, что строительство данного жилого квартала началось в декабре 2013 года, но спустя год застройщик приостановил работы на объекте из-за финансовых проблем.

С целью обеспечения прав пострадавших граждан правительство Московской области подписало масштабный инвестиционный проект c компаниями-инвесторами ГК «Инград» и «3-RED». Теперь все малоэтажные дома комплекса завершены.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье ценит партнерство с Министерством здравоохранения России.