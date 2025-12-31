В Одессе в ночь на среду, 31 декабря, прогремела серия мощных взрывов. Эту информацию сообщает украинский телеканал "24 канал" через свой телеграм-канал.

По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в отдельных районах Одесской области, а также в некоторых частях Житомирской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в Одессе. Всё горит!» — говорится в публикации «24 канала».

Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" сообщает о ситуации в Одессе. По их данным, в городе происходит массированная атака на объекты энергетической инфраструктуры.

По информации канала, десятки ударных дронов типа "Герань" наносят удары по целям в Одессе и её окрестностях. В результате в некоторых районах города и области наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением.

По предварительным данным, атаке подверглась Одесская теплоэлектроцентраль. В районе происшествия очевидцы зафиксировали сильное зарево пожара, фотографии которого публикуют местные жители в социальных сетях.