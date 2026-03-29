Все говорят о словах: Тактарова про СССР и его триумфе в мире ММА

Олег Тактаров, известный бывший участник смешанных единоборств и киноактер, объяснил, какие обстоятельства позволили ему завоевать титул чемпиона UFC. Спортсмен убежден, что ключевую роль в его профессиональном пути сыграло прекращение существования Советского Союза, пишет Sport24.

По мнению бывшего бойца, крушение советской государственности создало условия для его переезда в Соединенные Штаты и выхода на международную спортивную арену.

В интервью ветеран единоборств заявил, что не считает развал страны личной трагедией. Он отметил, что при сохранении прежнего строя ему бы не удалось отправиться в Америку, попробовать себя в кинематографе и одержать значимые победы. Благодаря изменениям в геополитической обстановке он получил равные с зарубежными коллегами шансы на реализацию потенциала.

Тактаров добавил, что в период существования СССР выезд за границу представлялся крайне сложной задачей. Подобная возможность предоставлялась лишь единицам среди атлетов. Именно он в 1995 году первым из россиян сумел завоевать чемпионский пояс UFC.