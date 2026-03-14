Все грехи простятся в ночь: муфтий обратился с серьезным заявлением к мусульманам

Представитель духовенства рассказал о наступлении священного периода Лейлат аль-Кадр, который в этом году выпадает на середину марта. Это время покаяния, усердных молитв и духовного очищения для последователей ислама, пишет РИА Новости .

Религиозный деятель Рушан Аббясов, возглавляющий Духовное управление мусульман Московской области, обратился к верующим в связи с наступлением Ночи предопределения. В текущем году Лейлат аль-Кадр приходится на ночь с 16 на 17 марта.

В беседе с журналистами муфтий раскрыл сакральный смысл этого периода. Именно в эту ночь, по его словам, человечеству был ниспослан Коран. Поклонение в данное время обладает колоссальной значимостью, превосходя годы обычного богослужения. Верующим даруется уникальный шанс заслужить прощение грехов и вымолить у Всевышнего милость.

Традиционно мусульмане проводят эти часы в молитвах, чтении Корана и поминании Аллаха. Хотя точная дата события скрыта, известно, что она находится в последней декаде Рамадана, чаще всего в нечетные ночи. Многие последователи ислама считают 27-ю ночь поста наиболее вероятным временем.

Для российских мусульман наступающий период станет моментом глубокого внутреннего преображения. В подмосковных мечетях ожидают значительного притока прихожан, желающих приобщиться к коллективному богослужению в эти благословенные часы.