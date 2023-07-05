«Все культурно»: пожилой мужчина убил друга в лестном домике и сел в тюрьму

Суд вынес приговор пожилому мужчине, который убил собутыльника в лесном домике в Карелии, сообщает «Губернiя Daily» со ссылкой на источники в прокуратуре региона.

Как уточняется, инцидент произошел в городе Суоярви в апреле прошлого года. Тогда 63-летний подсудимый выпивал с приятелем на озере Вонгозеро. В ходе возникшей между друзьями перепалки пожилой мужчина нанес собутыльнику удар ножом в шею, из-за чего тот скончался на месте.

На суде обвиняемый настаивал, что его действия были необходимой самообороной, однако ни присяжные, на присутствии которых он сам настоял, ни представители прокуратуры ему не поверили.

Суоярвский районный суд назначил мужчине девять лет колонии строгого режима.

«Ох уж этот уютный отдых на природе в компании друзей»; «Хорошо мужчины отдыхали, похоже, раз нож при себе был. С закуской сидели, все культурно»; «Почему жизнь российских пенсионеров так живо и динамично протекает? Они то убивают кого-то, то крушат все подряд, то какие-то баснословные суммы мошенникам переводят», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что жительнице Красноярска дали семнадцать лет колонии за попытку массового убийства в детсаде.