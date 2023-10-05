«Все куртки были распроданы»: российский бренд стал хедлайнером Недели моды в Нью-Йорке

Пока некоторые люди переживают из-за ухода западных модных брендов из РФ, отечественные производители не только занимают освободившуюся нишу, но и покоряют зарубежные рынки. Так случилось и с брендом Dressclub Collection, устроившим фурор на New York Fashion Week.

Дизайнер из Москвы Анастасия Миловская, основательница Dressclub Collection, рассказала нам, как ее работы попали на неделю моды. По ее словам, она начала производить кожаные изделия совсем недавно — в 2022 году.

«С нами связался продюсер, который представляет организаторов New York Fashion Week, и попросил прислать лукбук бренда и рассказать о себе. Уже через несколько часов они прислали приглашение выступить на открытии недели моды в качестве хедлайнеров. Времени до начала показа было мало, за две недели пришлось организовывать все с нуля: продумывать образы, искать стилистов, монтировать видеоряд и музыку, брать билеты и лететь в Нью Йорк», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Коллекция, показанная в США, состоит из двух базовых курток, подходящих абсолютно всем и представленных в нескольких цветах. Это новая усовершенствованная модель из лучшего качества кожи. На это и обратили внимание американские фэшн-эксперты, отметила дизайнер, так как на модном рынке в США крайне мало работают с натуральной кожей, предпочитая искусственную и эко-кожу.

«За сутки состоялся отбор моделей и основной прогон показа. И уже на следующий день после прилета случилось открытие Недели моды в Нью Йорке, и наш выход на сцену случился! Идеальная организация, потрясающее историческое здание в центре Манхэттена, съемка, журналисты, гости — все сложилось идеально, и показ был очень красивым. Все куртки были распроданы в Америке, ни одна не прилетела обратно в Россию», — подчеркнула Миловская.

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