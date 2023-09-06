«Даже специалист не всегда отличит от шелка»: дизайнер развеяла известный миф о синтетической одежде

Изделия из натуральных тканей считаются лучшими, так как легче пропускают воздух и приятны для кожи. Однако сегодня в некоторых случаях синтетика может даже превосходить их.

Как рассказала стилист и дизайнер одежды Анастасия Миловская, каждый тип натуральной ткани нужно рассматривать отдельно.

«Одним из самых распространенных и любимых типов ткани у россиянок всегда был лен. В льняной одежде кожа дышит, и летом тело меньше потеет. Но у льна есть один очень большой недостаток — такая одежда сильно мнется, и нужно прикладывать большие усилия при глажке льняных вещей», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хлопок, по словам собеседницы, ткань более практичная и разнообразная по плотности нитей. Из нее можно производить большее количество разной одежды для мужчин, женщин и детей.



Он недорогой, прост в уходе. Но хлопок тоже делится на разные виды и подвиды по качеству выделки нитей, среди которых есть как плохие, так и хорошие образцы. Кроме того, ткань подвергается линьке и часто садится со временем.

«Шерстяные ткани прекрасно сохраняют тепло, но нужно быть аккуратными при их носке, как вещи первого слоя, так как часто шерсть вызывает аллергию и колется. Причем последний минус может наблюдаться даже у самых дорогих моделей шерстяной одежды», — уточнила дизайнер.

Именно поэтому, пояснила эксперт, в мире появились синтетические ткани. Среди них можно выделить вискозу.

«О ней существует мнение, как о натуральной ткани, но она таковой не является. Это синтетическое бумажное волокно. За счет обработки вискоза стала любимейшим, очень легким, одним из самых лучших видов ткани, который легко гладить и приятно носить», — добавила эксперт.

В целом, подчеркнула собеседница, сегодня промышленность достигла больших высот в искусственных тканях.

«Лучшие мировые бренды используют полиэстер. Он производится с использованием различных типов нитей, которые даже специалист не всегда отличит от шелка или шерсти, и по многим показателям он ни в чем не уступает натуральным тканям. Кроме этого, такие вещи более долговечны, не вызывают аллергию», — подытожила дизайнер.

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