Все мосты Подмосковья открыты для движения автотранспорта

Минтранс Подмосковья сообщает, что движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, и в настоящий момент осуществляется в штатном режиме.

Отмечается, что недавно открыли проезд по мосту через Оку на трассе М-2 «Крым». А также автомобилисты могут осуществлять движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе.

В ведомстве также подчеркнули, что движение автобусных маршрутов восстановлено.

Ранее сообщалось, что открыт проезд на трех мостах на территории Московской области.