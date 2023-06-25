В Подмосковье открыли движение по мосту через Оку на федеральные трассы М4 и М5
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рассказали, что ограничение на движение по трассам М-4 и М-5 снято.
В настоящий момент движение по мосту через реку Оку открыли на трассе М-5 «Урал» и на трассе М-4 «Дон». А также жители подмосковной Коломны снова могут на личном автотранспорте пересекать Щуровский мост.
Ранее сообщалось, что в Липецкой и Воронежской областях возобновили автобусное сообщение после мятежа Пригожина.