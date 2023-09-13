«Все на работу пошли»: севастопольцев не напугала ночная атака ВСУ

Очередная ночная атака ВСУ на Крым закончилась взрывами в Севастополе. На этот раз крылатым ракетам, которых Киев использовал аж 10 штук, удалось достичь цели. Они ударили по Севморзаводу.

Об обстановке в городе после случившегося нам рассказал местный житель Сергей. По его словам, инцидент действительно был громким и пугающим, но его последствия ликвидировали достаточно быстро.

«Ночью было слышно хорошо, взрыв был сильный, испугались даже немного. В центре не только звук услышали, но еще и вспышки видели. Но огонь потушили практически сразу, еще затемно», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже к утру Севастополь вернулся к нормальной жизни. Достичь серьезного медийного эффекта и устроить панику среди людей Украине не удалось

«По городу все так же, как и обычно, абсолютно спокойно. Все на работу пошли, дороги не перекрывались, из города никто не уезжает. Скорые только гоняют, видимо, пострадавших и правда хватает», — отметил Сергей.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека.