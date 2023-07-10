Все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками

Как сообщил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, эта мера необходимая и своевременная. Он отметил, что эффективность беспилотников уже на 100 процентов доказана проводимой на Украине СВО.

По словам Мистахова, все малые ракетные корабли российского морского флота оснастят, в частности, БПЛА воздушного и морского базирования. Беспилотники разместят побортно, чтобы можно было без проблем спускать их на воду и поднимать.

«По уму сделать надо так, чтобы спускать беспилотники на ходу корабля. На кораблях уже построенных есть помещения, где можно разместить морские беспилотники. Их, конечно, надо будет доработать, но они есть: и для размещения, и для подготовки, и для спуска на воду», — цитирует Мистахова РИА Новости.

Глава судостроительной корпорации также подчеркнул, что воздушные беспилотники на кораблях морского флота должны быть непременно вертикального, то бишь вертолетного взлета. Чтобы они могли самостоятельно взлетать и садиться на корабельную палубу.