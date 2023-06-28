«Все обращения обязательно проработаем»: Дмитрий Волков уведомил о работе по улучшению жилищных условий родных военных

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков рассказал об улучшении жилищных условий родных российских мобилизованных. Этому он посвятил пост в социальных сетях.

Дмитрий Волков привел в пример проблему матери военного. Женщина живет в доме, который был построен 70 лет назад, где условия «не самые комфортные».

«Все обращения обязательно проработаем», — уверил глава городского округа Красногорск.

Особенно Дмитрий Волков отметил работу Центра поддержки семей мобилизованных, который разместили в Молодежном центре. Его сотрудниками уже обработано 800 заявок и отправлено более 50 тонн помощи. В Центр можно обратиться, чтобы разобраться с оформлением кредитных каникул, получить медицинские услуги, в том числе и помощь психолога, устроить детей в детские сады, на кружки или секции.

Обратиться к Центру поддержки семей мобилизованных можно по телефону горячей линии, работающей круглосуточно: 8 (925) 021-36-01.