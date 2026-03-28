Сильные дожди, обрушившиеся на республику, привели к затоплению территорий. Режим повышенной готовности будет действовать до начала следующей недели, пишет RT.

Власти Дагестана объявили режим повышенной готовности на всей территории республики. Причиной введения особого режима стали подтопления, вызванные обильными осадками.

Как сообщили в администрации главы региона, данный режим будет сохранять свое действие до понедельника. Специалисты продолжают мониторить обстановку в районах, пострадавших от разгула стихии.