Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, сообщил, что в понедельник, 26 сентября, в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Причиной стали приближающиеся к Крыму БПЛА.

Налеты беспилотников и ракетные атаки на Крым учащаются с каждым днем, причем большая часть из них несет исключительно медийно-психологический характер. О том, достигают ли своих целей ВСУ, нам рассказали жители Крыма. По их словам, в жизни полуострова ничего не меняется — никто не обращает внимания на тщетные потуги украинских террористов.

«Ничего не изменилось, как обычно, все работают, учатся. Я, как жила раньше, строя свои планы на будущее, так и продолжаю», — сообщила крымчанка Анна Т. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Схожего мнения придерживаются и другие жители региона. Они верят в ВС РФ и доверяют им, несмотря ни на что.

«Все живут и работают, как ни в чем не бывало, жизнь никак не меняется. Я думаю, дело в уверенности в нашей армии, жители не сомневаются в своей безопасности и знают, что все под контролем», — отметила Людмила Г. из Севастополя.

Зацикленность Киева на полуострове и попытки пошатнуть доверие граждан к собственному государству на сегодняшний день являются пустой тратой денег. Беспилотники и ракеты, в том числе западного производства, не внушают страха простым людям.

«Все супер, ничего страшного не происходит. Не вижу поводов для паники», — подчеркнула Анна Б., еще одна жительница Крыма.

Ранее мы рассказывали о реакции севастопольцев на ночной удар по Крыму.