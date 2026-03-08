Все сбежали из ОАЭ: новый бюджетный и роскошный отдых нашли россияне

Из-за напряженности на Ближнем Востоке путешественники начали искать альтернативу Дубаю. Главными критериями выбора стали безопасность и стабильность, поэтому спрос сместился в сторону азиатских мегаполисов с развитой инфраструктурой, пишет Турпром .

Дубай долгое время удерживал лидерство среди направлений для премиального отдыха, привлекая туристов футуристической архитектурой и безупречным сервисом. Однако эскалация геополитической обстановки в ближневосточном регионе заставила многих пересмотреть планы в пользу более безопасных локаций.

Специалисты редакции «Турпрома» изучили изменения в потребительском спросе и пришли к выводу, что идентичной замены эмирату не существует. Ни один другой город не может похвастаться таким же уникальным сочетанием пустынных ландшафтов, ультрасовременных небоскребов и океанических пляжей. Несмотря на это, туристы активно идут на компромиссы, выбирая государства, где комфорт и впечатления сочетаются с политической предсказуемостью.

Главными критериями при выборе нового места для отпуска становятся не только пятизвездочные отели и шопинг, но и общая стабильность в стране. Ощущение безопасности выходит на первый план.

Как пояснили аналитики, популярность Дубая строилась на ряде факторов, среди которых выделялись грандиозные небоскребы, роскошные гостиницы, огромные торговые центры и космополитичная среда. Возможность объединить экскурсионную программу с пляжным отдыхом делала эмират универсальным вариантом.

Сегодня путешественники пытаются отыскать схожие черты в крупнейших городах Азии. Именно азиатские мегаполисы активно застраиваются футуристическими кварталами и привлекают известные гостиничные бренды. Эти локации постепенно превращаются в новые точки притяжения для взыскательной публики.

Эксперты туристической отрасли констатируют смену парадигмы: вместо поисков точной копии Дубая состоятельные клиенты теперь формируют собственные предпочтения. Они выбирают те направления, которые в наибольшей степени отвечают их запросам по уровню безопасности, сервиса и урбанистической атмосферы.