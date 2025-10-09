«Все сделано по уму»: жители Туголесского Бора м.о. Шатура готовятся встретить новоселье

Во время переезда возникает ряд вопросов, которые необходимо обсудить: оформление документов, устранение недостатков, регулирование температурного режима. Для обсуждения этих и других тем с жильцами встретились представители компании-застройщика, управляющей компании и администрации округа.

Жительница поселка Валентина Князева ранее жила в доме 10/7 по ул. Советской. Срок эксплуатации старого жилья истек. Валентина Михайловна рада, что зиму встретит в новой квартире. В скором времени строители устранят некоторые недостатки, в том числе отсутствие откосов внутри балкона.

«В новой квартире мне все очень понравилось, все сделано по уму, все предусмотрено. Хочется немного окультурить балкон, поменять патрон для лампочки в ванной, и можно заезжать жить», — поделилась Валентина Князева.

Кроме точечных недостатков по квартирам, есть и общая проблема — отопление. Система была смонтирована с учетом всех требований и рекомендаций. Она работает в штатном режиме. Однако мощностей котельной не хватает, поэтому в некоторых квартирах температура не достигла комфортных значений. Для решения проблемы планируется запуск дополнительного котла.

Пока проблему устраняют, жильцы занимаются оформлением документов и обустройством нового жилья.

