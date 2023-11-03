«Все сферы задействованы»: как на освобожденных территориях отметят День народного единства

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, — поистине важный и знаменательный праздник для России. Отмечать его будут и в недавно освобожденных регионах страны.

Сенатор от Херсонской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич рассказал нам, как пройдет торжество в регионе.

«Во всех муниципальных образованиях, где сохраняется спокойная обстановка, мы организуем небольшие праздничные площадки. На них озвучим результаты конкурса детских рисунков, проведем викторину по истории России, а также представим гражданам новый портал «Я в России!», разработанный при содействии партии «Единая Россия», и раздадим листовки с полезной информацией о нем. Кроме того, в некоторых местах люди смогут ознакомиться с кухней и промыслами множества народов России», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе Администрации города Луганск нам сообщили, что праздничные мероприятия запланированы, но анонсировать их пока нельзя.

«Информацию о планах по торжеству мы не публикуем, поскольку есть определенные риски, опасность. Наша цель — обеспечить безопасность граждан, поэтому мы делимся только результатами постфактум. Можем только сказать, что мероприятия будут и в большом количестве, все сферы задействованы — и образование, и молодежь. Активностей будет масса и самых разных», — пообещали представители администрации.

Власти ДНР и Запорожья отвечать на запрос корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня» о планах на 4 ноября отвечать отказались.

Ранее стало известно, как Херсон отпразднует воссоединение с Россией.