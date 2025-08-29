Все школьные чаты в Москве переведут на мессенджер MAX с нового учебного года

С 1 сентября 2025 года все школьные и родительские чаты в московских образовательных учреждениях будут переведены на отечественный мессенджер MAX. О этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщил ТАСС.

По ее словам, такое решение обусловлено стремлением обеспечить безопасность данных участников образовательного процесса, а также поддержать российские IT-разработки.

Мессенджер Max, созданный на базе экосистемы VK, предлагает шифрование переписки, интеграцию с электронным дневником и другие функции, адаптированные для нужд школ.

Переход на единую платформу упростит коммуникацию между учителями, родителями и администрациями школ, а также снизит риски утечек информации.

До появления отечественной платформы многие учебные заведения использовали зарубежные мессенджеры, такие как WhatsApp* или Telegram. Власти уверены, что MAX станет удобным и безопасным инструментом для образовательного сообщества.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал причины роста недоброжелателей мессенджера MAX.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.