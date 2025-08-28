Эксперт Зыков назвал причины роста недоброжелателей мессенджера MAX

Осознание необходимости национального мессенджера для обеспечения кибербезопасности россиян возникло около семи лет назад. Как пояснил в интервью радио Sputnik директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, изначально роль основной коммуникационной платформы выполняла социальная сеть «ВКонтакте», представляющая собой более комплексное решение.

Новый мессенджер MAX, принадлежащий той же корпорации, что и ВК, теоретически может использовать обширные наработки и экспертизу команды. Однако эксперт выделяет две основные проблемы его внедрения: экстремально сжатые сроки и агрессивную маркетинговую стратегию. Если бы на запуск отводилось полтора-два года, процесс происходил бы более органично и мягко. Сейчас же многие пользователи воспринимают активное продвижение еще сыроватого продукта как давление, что вызывает отторжение.

По его словам, люди справедливо задаются вопросом: зачем переходить на новый сервис, если привычные мессенджеры уже предоставляют все необходимые функции — чаты, звонки, обмен медиа? При этом немногие задумываются о таких критически важных аспектах, как национальная безопасность, защита данных и возможность противодействия киберпреступлениям, которые являются ключевыми преимуществами отечественной платформы.

Эксперт подчеркнул, что, хотя функционал MAX уже сейчас сопоставим с WhatsApp, а качество звонков, по некоторым оценкам, даже выше, окончательные выводы делать преждевременно. Решающим моментом станет анонсирование в сентябре дополнительных возможностей и стимулов для пользователей — тех самых «пряников», которые покажут реальную ценность сервиса. Пока же общественность видит в основном административный «кнут», что формирует неоднозначное восприятие проекта.

По его мнению, успех национального мессенджера будет зависеть не только от технологической составляющей, но и от способности разработчиков предложить пользователям понятные преимущества и плавный переход, который убедит их в важности использования отечественного продукта для собственной безопасности и суверенитета цифрового пространства.

