Все школы Саратова закрываются на карантин

С 19 декабря все общеобразовательные школы Саратова закрываются на карантин. Соответствующее решение принял городской совет по образованию, основываясь на рекомендациях главного санитарного врача из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает «Комсомольская правда».

Учебный процесс в городских школах приостановлен с 19 по 26 декабря включительно. В этот период занятия проводиться не будут.

Городские власти обращаются к родителям с рекомендацией обеспечить постоянный контроль за детьми. Школьники должны находиться дома, а не проводить время бесцельно на улице или в местах массового скопления людей, таких, например, как торговые центры или кинотеатры.

Также важно следить за официальными сообщениями, которые будут поступать от классных руководителей и администраций школ. Именно через эти каналы связи родителям сообщат точную дату возобновления занятий и возможные изменения в учебном процессе.

