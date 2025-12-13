«Улицы как в ковид пустые»: жители Твери бьют тревогу из-за массовой заболеваемости ОРВИ

Жители Твери сообщили о резком увеличении числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сравнивая обстановку в городе с периодами жестких ограничений во время пандемии коронавируса. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».

По словам переболевших горожан, болезнь сопровождается не только высокой температурой, но и сильным, трудноизлечимым кашлем. Этот симптом часто возвращается с новой интенсивностью ко второй неделе, сопровождается сиплым голосом, мешает спать и переносить даже минимальные физические нагрузки.

При этом, как отмечают люди, врачи официально не ставят диагноз «грипп», ограничиваясь формулировкой «ОРЗ» из-за отсутствия практики проведения ПЦР-тестов. Однако медики, приезжающие на вызовы, на словах называют симптоматику характерной для гриппа.

Особенно часто, по наблюдениям жителей, болеют дети. В школьных классах на занятия ходят меньше половины учеников.

Источник в сфере здравоохранения подтвердил телеграм-каналу рост нагрузки на участковых терапевтов и службу скорой помощи, однако охарактеризовал его как сезонный и не выходящий за рамки.

По официальным данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в Тверской области зарегистрировали около 9 тыс. случаев ОРВИ, что на 1,9 тыс. больше, чем неделей ранее.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал не бояться гонконгского гриппа.