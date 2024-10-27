«Все сидим, молимся»: коллеги Костылева рассказали о критическом состоянии главреда Readovka

Накануне стало известно, что главред сетевого издания Readovka Алексей Костылев разбился на квадроцикле в деревне Рухань под Смоленском. После проведения операции в одной из местных клиник было принято решение транспортировать его вертолетом санавиации в Москву.

Как рассказали в беседе с корреспондентом «Подмосковье Сегодня» коллеги Костылева, шансов на выздоровление немного, но надежда, как известно, умирает последней. У Алексея, помимо перелома основания черепа, закрытый перелом костей таза и травма живота. Сейчас его состояние врачи оценивают как критическое, он в коме.

«Алексей сейчас в состоянии комы. Все решится в Москве. Все все молимся за него», — рассказали коллеги главреда Readovka.

Они добавили, что Костылев в настоящее время подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.