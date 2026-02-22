Все тайное станет явным: в России с 1 марта возьмут на карандаш всех беременных

С первого дня весны в стране начнет работу специализированный реестр, в который будет стекаться информация о будущих мамах. Система объединит данные о постановке на учет, течении беременности и здоровье новорожденных. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС .

В единой базе будут аккумулироваться сведения о гражданах, получающих помощь по профилю акушерства и гинекологии в связи с ожиданием ребенка. Система станет фиксировать точную дату взятия женщины на учет и срок беременности на этот момент. Также в реестре появится отметка об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, если они применялись.

Помимо первичных данных, платформа будет отражать детальную картину протекания беременности, включая фиксацию любых критических акушерских осложнений. После родов в системе появятся сведения о появлении малыша на свет: точное время, пол, рост и вес, а также оценки по шкале Апгар. Отдельное внимание уделят здоровью ребенка — реестр включит информацию о выявлении врожденных аномалий или развитии состояний, характерных для перинатального периода.

База данных позволит собирать и обобщенную статистику. В частности, речь идет о доле благополучно завершившихся беременностей, проценте доношенных детей и количестве зафиксированных случаев различных нарушений, включая хромосомные патологии и деформации у младенцев.