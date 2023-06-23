«Все-таки поймали»: серийного убийцу из Барнаула поймали спустя 20 лет

Стала известна личность барнаульского маньяка, который убивал студенток более 20 лет назад. Им оказался замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин, сообщает SHOT.

Мужчина сознался в ряде преступлений, которые совершил в нулевых. Он знакомился с абитуриентками Алтайского государственного университета, затем совершал над ними насильственные действия сексуального характера и убивал. Тела жертв извращенца позже находили в лесу. По словам родственников погибших девушек, накануне трагических событий они собирались встретиться с мужчиной, который якобы мог помочь им с поступлением.

«Помню, как в Барнауле была паника. Мы с отцом тогда вместе ходили подавать документы моей сестры-абитуриентки. Ведь, действительно, девушек похищали прямо в вузе»; «Лучше, конечно, поздно, чем никогда»; «Молодцы, что все-таки поймали этого ублюдка. А сколько уродов еще на свободе?» — прокомментировали новость россияне.

С подозреваемым продолжают работать правоохранители, которые предполагают, что на его счету может быть больше жертв.

Ранее пользователи социальных сетей осудили озабоченного профессора, в квартире которого нашли подростка.