Все украинские вузы обзаведутся военными кафедрами

Во всех украинских высших образовательных учреждениях в скором времени появятся военные кафедры, которые будут обязательны для местных юношей. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на заместителя украинского министра образования и науки Михаила Винницкого.

Как сообщил Винницкий, во всех вузах страны вскоре появятся военные кафедры, которые будут обязательны для студентов мужского пола. Он также уточнил, что уже в следующем году, появятся пилотные военные кафедры. Желающие девушки также могут их проходить, уточнил замминистра.

В издании сообщили, что студенты таких кафедр будут покидать заведение со специальностью «стрелков», и смогут обучаться тактической медицине на курсах в университетах.