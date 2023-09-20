«Все висит наружу»: что происходит на месте взрыва в Балашихе

В жилом доме в Балашихе обрушились несколько этажей из-за взрыва газа. В результате оказались повреждены 10 квартир.

О том, что происходит на месте происшествия, нам рассказали местные жители. По их словам, люди, оказавшиеся неподалеку, были крайне напуганы.

«Я разговаривала с коллегой, живет в соседнем доме с тем, что взорвался. Находится в состоянии паники. Говорит, вертолеты летают, много скорых, людей эвакуируют. Есть погибшие», — сообщила Наталья В. корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Наталья Николаева ]

Еще одна жительница Балашихи Дарья Ш. добавила, что разбор завалов ведется до сих пор. Пострадавших оказалось не меньше, чем скончавшихся.

«Люди были в панике, не понимали, что происходило. Часть третьего подъезда разрушена, все висит наружу: ламинат, шторы. Несколько деревьев упали из-за взрывной волны. Из-под завала уже достали женщину с ребенком, а из четвертого подъезда спасатели вынесли старушку», — отметила собеседница.

Ранее очевидица рассказала о моменте взрыва в Балашихе.