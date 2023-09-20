«Люди кричали о помощи, передавали детей друг другу»: очевидица рассказала о моменте взрыва в Балашихе

Сегодня утром в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома. Об этом рассказал губернатор Московской области Алексей Воробьев.

По его словам, повреждены не менее 10 квартир. На месте работают экстренные службы.

Корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» удалось пообщаться с очевидицей случившегося, которая рассказала, что звук взрыва был очень громким.

«Я отвела ребенка в школу, и на обратном пути уже, когда была возле овощной палатки, услышала очень громкий хлопок. Даже не хлопок, а как будто взрыв, удар какой-то сильно мощный», — поделилась Анна М.

Фото: [ Наталья Николаева ]

Затем, продолжила жительница Балашихи, она заметила бегущих из одного направления людей и сразу поняла, где находится место происшествия.

«Уже там на моих глазах стали разрушаться этажи, начали падать стены, мусор вылетал. Я застала сам взрыв тот мощный, когда уже начали вылетать окна, когда люди начали кричать о помощи. Я видела, как по этажам пытались спуститься мужчины, выйти из подъезда, передавали детей друг другу. Ну, хоть как-то пытались выбраться из этих обломков. Но взрыв был очень мощный. Взрывная волна выбила стекла в соседних домах. Не услышать это было невозможно», — отметила очевидица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жителей многоэтажки эвакуировали в ДК «Балашиха». В здании проходит активная подготовка к приему граждан.

«Идет эвакуация жителей к нам, мы все просто носимся, бегаем. Здесь очень много служб сейчас», — рассказала нам директор ДК Анна Панина.

Ранее губернатор сообщил, что при взрыве в жилом доме в Балашихе погиб один человек.