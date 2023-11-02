«Все завершилось хеппи-эндом»: замглавы Щелкова вызволил кота, застрявшего в вентиляционной шахте

Настоящий экшн-триллер развернулся в подмосковном Щелкове. Кот упал в вентиляционную шахту и выжил, пролетев расстояние с 15 до 10 этажа. Чтобы вызволить его из сооружения, потребовались немалые усилия. На помощь пушистику пришел сам замглавы округа Аркадий Собенников.

О случившемся нашему корреспонденту рассказала Марина Л., жительница дома по улице Шмидта, владелица пострадавшего питомца.

«Кота мы подобрали буквально на днях на улице, он у нас был едва ли не первые сутки. Так вышло, что он сбежал через маленькое отверстие в туалете на технический этаж. Когда мы отправились туда с сантехником, питомец испугался и прыгнул в вентиляционную шахту», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хозяева подумали, что животное погибло, и начали обход всех этажей, но тела так и не нашли. Опустив телефон со включенной камерой на веревке с технического этажа, они обнаружили кота живым на уровне 10 этажа.

«Мы звонили и в службы спасения, и в МЧС. Приехали только пожарные, но они предложили ломать стену, а соседи категорически отказались это делать. Тогда мы решили придать огласку случившемуся, и это помогло — приехали представители администрации», — отметила девушка.

Сейчас с котором все хорошо, единственным напоминанием об инциденте служат несколько неглубоких царапин на мордочке.

«Он прямо сейчас сидит у меня на руках, мурлычет. Вполне хорошо себя чувствует, проявляет активность. Он попил воды и немного поел. Пока сильно не кормим его, все-таки три дня провел без еды», — заключила жительница Щелкова.

Замглавы городского округа по ЖКХ Аркадий Собенников лично участвовал в вызволении питомца.

«К спасательной операции мы привлекли двух специалистов щелковского отделения Московского областного отделения всероссийского добровольного пожарного общества. Пришлось нарушить целостность венткамеры, расширив проход для животного. В дальнейшем конструкцию восстановим. При этом удалось сохранить стену и избежать серьезного ущерба для владельца квартиры. Главное, что все завершилось хеппи-эндом», — рассказал Аркадий Алексеевич.

Ранее мы сообщали, что участвовавшую в спасении кота из автомобиля зоозащитницу оштрафовали на четыре тысячи рублей.