«Всегда грустно прощаться»: Цукерберг уволил восемь тысяч человек ради искусственного интеллекта
Генеральный директор компании Meta* Марк Цукерберг обратился к сотрудникам, попавшим под масштабное сокращение, со словами о том, что «всегда грустно прощаться». Как сообщает CNBC, соответствующая служебная записка была разослана персоналу в рамках запущенного процесса увольнения около восьми тысяч человек — это примерно десять процентов штата по всему миру.
Решение о сокращениях связано с перераспределением ресурсов в пользу развития технологий искусственного интеллекта. В той же записке Цукерберг подчеркнул, что искусственный интеллект является самой важной технологией нашего времени, а компании, которые сумеют занять лидирующие позиции в этой сфере, будут определять будущее следующего поколения.
