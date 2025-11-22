«Всего 15 рабочих дней». Россиян ждет рекордно короткий рабочий январь

Согласно прогнозу производственного календаря, первый месяц 2026 года будет особенно насыщен выходными.

Как сообщил депутат Государственной думы Ярослав Нилов, из 31 дня января россияне будут трудиться лишь 15, при этом окладная часть заработной платы сохранится в полном объеме. Данное заявление распространило информагентство ТАСС.

Парламентарий пояснил: «В январе 2026 года рабочих дней насчитывается только 15. Все остальные дни относятся к нерабочим и праздничным». Такой расклад делает грядущий январь абсолютным рекордсменом по минимальному числу рабочих дней с 2021 года. Для сравнения: в 2022 году рабочая нагрузка составляла 16 дней, а в последующие три года — 2023, 2024 и 2025 — и вовсе 17 дней.

Отдельно Нилов акцентировал внимание на том, что с премиальными выплатами ситуация иная — их начисление регулируется условиями трудового договора. Если же сотрудник работает по сдельной системе, его доход будет напрямую зависеть от объема оказанных услуг или произведенной продукции.

Ранее сообщалось о том, что Россиянам пообещали 12-дневные новогодние каникулы.