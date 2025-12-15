«Всего 7 часов и 1 минута света»: в Москве и Подмосковье наступит самый короткий день в году

Суббота, 21 декабря, для жителей Москвы и Московской области станет самым коротким световым днем уходящего 2025 года. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

В этот день планета Земля пройдет точку зимнего солнцестояния, которое наступит в 18:04 мск.

Это астрономическое событие означает, что Северный полюс нашей планеты будет максимально отклонен от Солнца. Момент считается началом астрономической зимы в Северном полушарии.

В Центральной России продолжительность светового дня в эту дату составит всего 7 часов и 1 минуту. Это будет самый темный день в году.

Однако сразу после прохождения точки солнцестояния ситуация начнет меняться. С 22 декабря световой день постепенно, по минутам, начнет увеличиваться. Этот процесс будет продолжаться вплоть до дня летнего солнцестояния в июне, когда продолжительность светлого времени суток, наоборот, достигнет своего максимума.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве и городах Подмосковья 17 декабря ожидается оттепель.