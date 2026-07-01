Всего месяц без алкоголя — и мозг начинает чинить себя: что обнаружили йельские нейробиологи

Neuropsychopharmacology: мозг начинает чинить себя через месяц без алкоголя

Общество

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что головной мозг запускает процесс восстановления уже спустя месяц после полного отказа от спиртного. Результаты работы опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

Ученые изучили, как хроническое употребление алкоголя влияет на способность мозга перерабатывать ацетат — соединение, которое образуется при расщеплении этанола и способно служить дополнительным источником энергии. С помощью магнитно-резонансной спектроскопии сравнивались показатели трех групп: умеренно пьющих, регулярно употребляющих и пациентов с диагностированной зависимостью, проходящих терапию.

Выяснилась парадоксальная картина. У людей с тяжелой формой алкоголизма мозг практически не использовал ацетат, тогда как у регулярно пьющих этот уровень был повышенным. Однако через месяц после начала лечения и полного отказа от алкоголя способность мозга усваивать ацетат восстанавливалась до показателей, характерных для умеренно пьющих. Авторы делают вывод об обратимости изменений, спровоцированных длительной интоксикацией. Кроме того, они предполагают, что сбой в переработке ацетата может лежать в основе тяжелого абстинентного синдрома. Это открытие способно дать старт новым методам облегчения синдрома отмены и восстановления мозговых функций.

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