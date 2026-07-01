Исследователи из Йельского университета обнаружили, что головной мозг запускает процесс восстановления уже спустя месяц после полного отказа от спиртного. Результаты работы опубликованы в журнале Neuropsychopharmacology.

Ученые изучили, как хроническое употребление алкоголя влияет на способность мозга перерабатывать ацетат — соединение, которое образуется при расщеплении этанола и способно служить дополнительным источником энергии. С помощью магнитно-резонансной спектроскопии сравнивались показатели трех групп: умеренно пьющих, регулярно употребляющих и пациентов с диагностированной зависимостью, проходящих терапию.

Выяснилась парадоксальная картина. У людей с тяжелой формой алкоголизма мозг практически не использовал ацетат, тогда как у регулярно пьющих этот уровень был повышенным. Однако через месяц после начала лечения и полного отказа от алкоголя способность мозга усваивать ацетат восстанавливалась до показателей, характерных для умеренно пьющих. Авторы делают вывод об обратимости изменений, спровоцированных длительной интоксикацией. Кроме того, они предполагают, что сбой в переработке ацетата может лежать в основе тяжелого абстинентного синдрома. Это открытие способно дать старт новым методам облегчения синдрома отмены и восстановления мозговых функций.