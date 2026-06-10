Всего одно яйцо в день: кардиолог рассказал, что меняется в организме

Кардиолог Аурелио Рохас в беседе с HuffPost перечислил положительные изменения, которые происходят в организме при ежедневном употреблении одного яйца. По его словам, этот продукт богат антиоксидантами, витаминами A, D, E и K, а также высококачественным белком, необходимым для сохранения мышечной массы и здорового старения.

Кроме того, врач отметил, что яйца помогают снизить риск развития деменции. Благодаря способности надолго обеспечивать чувство сытости, они также способствуют похудению, уменьшая тягу к ультрапереработанным и сладким продуктам. При этом медик предостерег: если рацион человека в целом состоит из жареной пищи и переработанного мяса, чрезмерное потребление яиц не принесет пользы, особенно тем, у кого есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.