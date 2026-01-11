Всего пять минут в день: простая методика, которая спасает от одышки и бессонницы

Специалисты в области фитнеса и реабилитации отмечают растущий интерес к дыхательным практикам как к части восстановительных программ. Как рассказала тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева журналистам REGIONS . такие упражнения способны оказывать положительное влияние на состояние людей, перенесших заболевания легких, хирургические вмешательства или травмы.

«При дыхательной гимнастике растет приток кислорода и устойчивость к гипоксии, укрепляется дыхательная мускулатура, постепенно увеличивается рабочий объем легких, лучше вентилируются нижние отделы, уходит лишнее напряжение, которое часто держится на фоне стресса и неврозов», — отметила специалист.

Мальцева пояснила, что регулярное выполнение специальных дыхательных техник помогает тренировать диафрагму и межреберные мышцы, улучшая газообмен и увеличивая эффективный объем легких. Она упомянула такие методы, как диафрагмальное дыхание, интенсивное «дыхание огня» и успокаивающий цикл «4-8-8» (вдох на 4 секунды, задержка на 8, выдох на 8). Эти практики, по ее словам, активизируют парасимпатическую нервную систему, что способствует снижению уровня стресса и тревожности.

Эксперт подчеркнула, что для людей в период реабилитации после пневмоний, бронхитов, COVID-19 или операций на грудной клетке такие упражнения могут стать важным дополнением к основной терапии, помогая вернуть функциональность дыхательной системы. При этом она отметила необходимость предварительной консультации с врачом для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, а также перечислила противопоказания, включая гипертонию, высокую температуру и травмы позвоночника.

Ранее врач объявил яичницу скрытым убийцей сосудов и вот почему.