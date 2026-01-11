Всего пять минут в день: простая методика, которая спасает от одышки и бессонницы
Тренер Мальцева: дыхательные упражнения восстанавливают тело после заболеваний
Фото: [istockphoto.com/Jecapix]
Специалисты в области фитнеса и реабилитации отмечают растущий интерес к дыхательным практикам как к части восстановительных программ. Как рассказала тренер Загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева журналистам REGIONS. такие упражнения способны оказывать положительное влияние на состояние людей, перенесших заболевания легких, хирургические вмешательства или травмы.
«При дыхательной гимнастике растет приток кислорода и устойчивость к гипоксии, укрепляется дыхательная мускулатура, постепенно увеличивается рабочий объем легких, лучше вентилируются нижние отделы, уходит лишнее напряжение, которое часто держится на фоне стресса и неврозов», — отметила специалист.
Мальцева пояснила, что регулярное выполнение специальных дыхательных техник помогает тренировать диафрагму и межреберные мышцы, улучшая газообмен и увеличивая эффективный объем легких. Она упомянула такие методы, как диафрагмальное дыхание, интенсивное «дыхание огня» и успокаивающий цикл «4-8-8» (вдох на 4 секунды, задержка на 8, выдох на 8). Эти практики, по ее словам, активизируют парасимпатическую нервную систему, что способствует снижению уровня стресса и тревожности.
Эксперт подчеркнула, что для людей в период реабилитации после пневмоний, бронхитов, COVID-19 или операций на грудной клетке такие упражнения могут стать важным дополнением к основной терапии, помогая вернуть функциональность дыхательной системы. При этом она отметила необходимость предварительной консультации с врачом для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, а также перечислила противопоказания, включая гипертонию, высокую температуру и травмы позвоночника.
