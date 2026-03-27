Всего шесть девочек: названо самое редкое цветочное имя в Москве

Столичные родители нечасто выбирают для новорожденных дочерей имена, связанные с цветами. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. По ее словам, в 2025 году среди подобных вариантов безусловными лидерами стали Маргарита — ее получили 392 девочки, и Лилия — 123 ребенка, пишет РИА Новости.

Гораздо реже в свидетельствах о рождении появлялись Жасмин (25 девочек), Роза (16) и Астра (всего 6). При этом Уханева отметила, что столетие назад ситуация была иной: в 1937 году Розой назвали 474 московских новорожденных, а годом позже — 373. Пик популярности Лилии пришелся на вторую половину 80-х годов прошлого века.

Особый интерес представляет история имени Жасмин. Оно впервые появилось в столице лишь в 1988 году, а активнее его стали использовать с 1996-го. В последние годы показатель колеблется: в 2025-м так назвали 25 девочек, годом ранее — 34, а максимальное значение за последние пять лет зафиксировано в 2021-м — 40 новорожденных.

Имя Азалия демонстрирует умеренный и стабильный спрос. В 2025 году его получили 57 девочек, а в предыдущие четыре года цифры держались в диапазоне 67–80. Активный интерес к этому варианту начался с 2004 года.

Помимо «цветочных» наименований, москвички часто выбирают имена, созвучные весенним месяцам. Майя в прошлом году стала выбором для 428 семей, а Марта — для 95. Оба варианта сохраняют устойчивую популярность на протяжении последних пяти лет.