«Всех обматерит и соком обольет»: электронный «Жириновский» может стать членом ЛДПР

Собеседник агентства сообщает, что на ближайшем съезде, который пройдет в декабре перед президентскими выборами, члены партии вынесут вопрос о решении, подобных которому раньше не было. В ЛДПР планируют задуматься о выдаче членского удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту по имени «Владимир Жириновский».

Отмечается, что подобные действия противоречат уставу, однако в порядке исключения возможность увековечить лидера рассмотрят как символический акт.

«Нейросеть эта всех обматерит и соком обольет?»; «Если все зашло слишком далеко и нейросети теперь будут в большой политике, то воскрешайте уж лучше сразу Ленина, а не этого»; «Не, ну политика — это слишком, а вот если анекдоты его голосом рассказывать или просто поговорить с кем-то, то почему нет. Вот сел выпить, а не с кем — включил Жириновского и болтаешь на любую тему, и спорить можно», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее депутат Кошелев объяснил важность нейросети «Жириновский».