«Всеядные» печи для бойцов: вторая партия отправилась на фронт из Подмосковья

Вторая партия специальных блиндажных печей, изготовленных для нужд участников специальной военной операции, была передана для отправки из подмосковного Жуковского. Уникальные печи производятся инженерами Раменского округа в свободное от основной работы время с применением технологий, используемых в авиастроении, пишет REGIONS .

Ценность этой инициативы заключается в создании высокотехнологичного и адаптированного к полевым условиям оборудования. Как сообщили в компании-производителе «ВЕКПРОМ», после получения обратной связи от военных, использовавших первые образцы два года назад, конструкция была доработана. Теперь выпускаются две модификации: легкая переносная модель и стационарная для тылового использования. Печи стали более жаропрочными и «всеядными» — способными работать на любом доступном топливе.

Генеральный директор «ВЕКПРОМ» Вадим Фролов отметил, что производство является частью масштабной помощи предприятиями региона.

«Тысячи наших воинов из Московской области защищают страну в непростых условиях. Чтобы они согрелись, чтобы им было комфортно, трудами нашего коллектива изготовлены эти печи. Мы, как и многие предприятия МОСПП и Московского областного регионального отделения „Союза машиностроителей“, оказываем максимальную помощь нашим бойцам и ждем скорейшей Победы России», — рассказал он.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак вручил создателям благодарности за их вклад.

Ранее сообщалось, что в Городском округе Пушкинский передали гуманитарную помощь для участника СВО.